O golo que valeu ao Everton a permanência na Premier League: até houve invasão de campo com jogo a decorrer

O Everton estava a perder ao intervalo por 2-0, na receção ao Crystal Palace, e conseguiu operar a reviravolta no segundo tempo, com Calvert-Lewin a marcar o golo que garantiu o triunfo por 3-2 e a consequente permanência na Premier League. Os adeptos não se contiveram nos festejos e acabaram por invadir o relvado do Goodinson Park.