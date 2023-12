Foi com um golo de Rafik Guitane no primeiro minuto de descontos que o Estoril deu o primeiro passo rumo à vitória frente ao FC Porto, nas Amoreiras. O francês arrancou pela direita, passou por entre Zé Pedro e Eustáquio, driblou David Carmo e atirou, sem hipóteses de defesa, para o 2-1 no marcador.