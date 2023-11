A carregar o vídeo ...

Luis Suárez marcou três golos na vitória do Grémio, por 4-3, diante do Botafogo, uma reviravolta épica que acabou por relançar a formação de Porto Alegre na luta pelo Brasileirão, pois tem agora os mesmos pontos do Fogão e do Palmeiras (59) no topo da tabela classificativa. Veja os golos do uruguaio, que aos 36 anos e com problemas num joelho, ainda dá cartas no futebol mundial. (Vídeo Twitter)