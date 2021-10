O hilariante áudio com conselhos aos jogadores do Benfica que até o Bayern partilhou

A carregar o vídeo ...

A máquina ofensiva do Bayern Munique promete causar muitas dificuldades ao Benfica no jogo de amanhã, na Luz, na Liga dos Campeões, e no Twitter surgiu um hilariante áudio (@Clumsycf) com expressões alemãs relevantes para o encontro com os bávaros, em jeito de conselhos aos jogadores da formação encarnada. A conta oficial de Twitter do Bayern Munique Brasil partilhou a publicação: "Não conseguimos deixar de rir. Vemo-nos na quarta, adeptos do Benfica." (Vídeo Twitter)