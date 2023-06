A carregar o vídeo ...

O Burnley anunciou esta sexta-feira Dara O'Shea como o seu mais recente reforço, com uma publicação nas redes sociais que entrará certamente para o top das mais hilariantes do defeso. O emblema da Premier League fez uso de uma cena do conhecido filme 'Scary Movie' e foi assim que mostrou o ex-jogador do West Bromwich Albion...