Michael Block tornou-se, nos últimos dias, na sensação do PGA Championship. Em Oak Hill, o golfista norte-americano brilhou com um hole-in-one impressionante (a cerca de 30 metros) num par 3, pancada - com um ferro 7 - que deixou o público rendido e que vale a pena ver... e rever. (Vídeo: PGA Championship)