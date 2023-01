A carregar o vídeo ...

O Rali de Monte Carlo marca o arranque do Mundial de ralis e é também um daqueles palcos míticos da modalidade. A tudo isso juntam-se os entusiastas fãs, que criam ambientes como estes, aqui captados a partir do carro do finlandês Kalle Rovanperä na classificativa de Col de Castillon. Quase parece um jogo de futebol vivido no meio das claques!