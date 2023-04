A carregar o vídeo ...

Hulk partilhou nas redes sociais o estado em que ficou o seu tornozelo direito depois da vitória do Atlético-MG, por 2-1, diante do Brasil de Pelotas, na 3.ª jornada da Taça do Brasil. "Ossos do ofício", escreveu o avançado, antigo jogador do FC Porto. (Vídeo Instagram/Hulk)