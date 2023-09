O incrível apoio de adeptos portugueses a João Almeida na subida ao Angliru

A carregar o vídeo ...

Como vem sendo habitual noutras etapas da Vuelta, também a chegada em alto ao Angliru contou com forte apoio português. Foram várias as bandeiras que se viram na transmissão televisiva e houve também um momento particularmente marcante, quando o já conhecido grupo 'Os lingrinhas' surgiu a apoiar João Almeida subida acima. As imagens, com alguns impropérios à mistura - faz parte! - arrepiam...