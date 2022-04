O incrível frango de Radu que pode custar o título italiano ao Inter Milão

O Inter Milão perdeu esta quarta-feira a chance de assumir a liderança da Serie A, ao ser batido pelo Bolonha fora de casa. Um resultado negativo que foi definido por um golo absolutamente insólito e até ridículo da autoria de Nicola Sansone. Bem, o avançado até tem o crédito do golo, mas o lance é da total responsabilidade do guarda-redes Ionut Radu...



Com este resultado, o Inter fica com 72 pontos, menos 2 do que o AC Milan, isto quando faltam disputar quatro jogos.