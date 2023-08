A carregar o vídeo ...

O Santos derrotou este domingo o Grémio por 2-1, numa partida na qual chegou ao tento da vitória aos 90' - por Julio Furch -, num lance verdadeiramente caricato. Tudo nasce de um canto ofensivo do tricolor gaúcho e acaba com a bola no fundo da outra baliza depois de uma situação quase sobrenatural. Ora veja!