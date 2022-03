A carregar o vídeo ...

Auriol Dongmo sagrou-se esta sexta-feira campeã mundial do peso em pista coberta, ao vencer o concurso em Belgrado com um lançamento a 20,43 metros, que representa também a melhor marca mundial do ano mas, acima de tudo, um novo recorde nacional absoluto. Aqui pode ver o sensacional lançamento da luso-camaronesa, de 31 anos.