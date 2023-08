O incrível sprint que valeu ouro e recorde nacional a João Coelho

A carregar o vídeo ...

O velocista português João Coelho venceu esta quinta-feira a final dos 400 metros dos Jogos Mundiais Universitários de atletismo, em Chengdu, na China, fixando também um novo recorde nacional. Isto graças a uma incrível performance na final, com luta até ao último metro com o australiano Reece Holder. Os dois acabaram com os mesmos 44.79 segundos, mas o photo finish deu a vitória ao português. [Vídeo: Faduportugal]