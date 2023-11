A carregar o vídeo ...

O Benfica apontou esta terça-feira um dos golos mais insólitos da temporada no andebol. Tudo sucedeu logo nos primeiros instantes da partida com os alemães do Rhein-Neckar Löwen, referente à Liga Europeia, quando num contra-ataque Miguel Sánchez-Migallón, totalmente isolado, atirou à barra. O que se segue é digno dos apanhados...