Manuel Ugarte protagonizou uma curiosa cena no domingo, após a goleada do Paris SG ao Revel, uma equipa dos escalões amadores franceses. Depois do encontro, naquele habitual momento de cumprimentos, o ex-Sporting deu a sua camisola a Jean Boyer, tendo em seguido pedido a do adversário. A reação do jogador do Revel foi insólita: nem queria acreditar!