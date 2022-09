O jogador não entende as instruções? Treinador da seleção de Israel optou... por uma chapada

A carregar o vídeo ...

O treinador da seleção israelita sub-21, Guy Luzon, optou pela via da força para fazer entender as suas ideias ao central Ziv Morgan. A situação ocorreu durante o jogo com a República da Irlanda, no apuramento para o Europeu da categoria. O técnico relativizou o acontecimento após o encontro. "Foi tudo por amor. Quando dou uma chapada é a sério. O que fiz foi um carinho", vincou Guy Luzon.