O jogo 'inventado' por Toñito, Ronaldo e Quaresma que virou tendência no balneário do Sporting

Chama-se Antonio Jesús García González, mas ficou conhecido no mundo do futebol pela alcunha Toñito, que tantas alegrias deu aos adeptos portugueses - principalmente aos que torciam por Vitória de Setúbal, Sporting, Santa Clara, Boavista e União de Leiria, clubes que representou durante a sua passagem pelo nosso campeonato.



Convidado por Record a recuar no tempo e lembrar as melhores estórias que guarda dos clássicos entre Sporting e FC Porto, Toñito não deixou nada por dizer. O jogo 'inventado' pelo próprio, juntamente com Cristiano Ronaldo e Ricardo Quaresma, que normalmente servia de aquecimento para toda a equipa ainda antes do próprios exercícios começarem no relvado é, apenas, uma das tantas memórias que vamos hoje revelar no Record. Fique atento!