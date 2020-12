O KO demolidor que valeu mais uma vitória a Anthony Joshua

A carregar o vídeo ...

Mais de um ano depois do seu último combate, o britânico Anthony Joshua voltou este sábado aos ringues e não fez por menos. Diante do búlgaro Kubrat Pulev, Joshua confirmou o seu poderio derrotou o oponente por KO ao nono assalto. A forma como deu conta do adversário no lance final é incrível. E agora que superou este obstáculo, no mundo do boxe já só se pensa numa coisa: um duelo de titãs com Tyson Fury. A acontecer será o combate mais mediático dos últimos anos da modalidade.