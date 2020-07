O KO devastador (e ilegal) que está a impressionar o mundo do MMA

A carregar o vídeo ...

O evento desta sexta-feira do Legacy Fighting Alliance (LFA), realizado esta sexta-feira no estado americano de Dakota do Sul, ficou marcado por um dos KO's mais devastadores dos últimos tempos no MMA, mas tudo graças a um golpe totalmente ilegal, que valeu inclusivamente a desclassificação do autor do mesmo. Tudo aconteceu na luta entre Boston Salmon e Shawn West, quando este último aproveitou um momento de desequilíbrio do seu oponente para lhe aplicar uma joelhada no rosto que o deixou totalmente atordoado. Salmon precisou de vários minutos para se recuperar e assim que deixou o octógono foi bem visível a marca deixada no seu rosto pelo golpe ilegal de West.