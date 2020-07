Lance arrepiante entre Mikel Agu e Fábio Cardoso. O médio do Vitória de Guimarães entrou de forma imprudente sobre o defesa dos açorianos, que caiu de forma aparatosa no relvado da Cidade do Futebol. O banco da equipa liderada por João Henriques pediu a expulsão do médio vimaranense, que não viu nenhum cartão. [Vídeo: VSports]