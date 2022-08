A carregar o vídeo ...

O Fenerbahçe ficou reduzido a dez elementos na visita ao reduto do Konyaspor aos 22 minutos, na sequência da expulsão de Enner Valencia. O avançado equatoriano desentendeu-se com Demirbag, envolveu-se numa troca de mimos e, com algum aproveitamento do oponente, acabou por ser expulso.