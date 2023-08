Bruno Lourenço viu vermelho direto e foi expulso no Boavista-Benfica , aos 90'+11, depois de atingir Florentino na zona do calcanhar. O árbitro começou por dar cartão amarelo ao avançado dos axadrezados, mas, alertado pelo VAR, foi rever as imagens e reverteu a decisão inicial, expulsando o jogador.