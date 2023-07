O longo e especial abraço entre LeBron James e Messi antes do Inter Miami-Cruz Azul

A carregar o vídeo ...

Lionel Messi espreita na madrugada deste sábado a estreia pelo Inter Miami no particular contra os mexicanos do Cruz Azul, em duelo a contar para a Taça das Ligas. Antes do início da partida, a transmissão televisiva que faz a cobertura do encontro captou um momento especial entre LeBron James, uma das maiores figuras da NBA, e Lionel Messi, quando o argentino se preparava para recolher ao balneário após o aquecimento. "Uma coisa de GOAT's", escreveu a página oficial da MLS no Twitter.