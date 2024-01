A carregar o vídeo ...

Nuno Borges fez este sábado história ao qualificar-se para os oitavos de final do Open da Austrália , batendo o búlgaro Grigor Dimitrov, 13.º do ranking ATP. Depois de perder o primeiro set, por 6-7, Nuno Borges venceu os dois seguintes por 6-4 e 6-2 e o quarto, no tie break, por 7-6 [Vídeo Twitter Australian Open]