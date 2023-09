A carregar o vídeo ...

Se há máxima que não pode mesmo ser utilizada aqui é o velhinho "quem sabe nunca esquece"! Do alto dos seus 2 metros, Peter Crouch, antigo avançado inglês, quis dar o ar da sua graça antes do Wolverhampton-Liverpool de ontem com um remate à baliza que correu... enfim... de forma peculiar! "Vou ser um meme para sempre", disse divertido o agora comentador da TNT Sports