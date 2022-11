«O melhor grupo com que trabalhei até hoje»: o discurso de despedida de Vítor Pereira no Corinthians

A carregar o vídeo ...

Após o último jogo da temporada, e também à frente do comando técnico do Corinthians, Vítor Pereira juntou os jogadores numa roda no balneário e endereçou-lhes algumas palavras sobre a temporada que partilharam no clube. "Este foi o melhor grupo com que trabalhei até hoje, com o melhor presidente que tive até hoje", disse o técnico, depois de pedir o título de campeão em 2023 e de assumir sair desiludido por não ter conquistado um único troféu pelo Corinthians. [Vídeo: Meu Timão]