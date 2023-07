«O melhor sim das nossas vidas»: Pote pediu a namorada em casamento e não escondeu a emoção

A carregar o vídeo ...

Pote e Bruna Rafaela decidiram dar o próximo passo na relação. O criativo do Sporting esmerou-se no pedido de casamento feito à namorada e acabou por não esconder a emoção no momento, que foi posteriormente partilhado nas redes sociais da companheira. O anúncio do casal não passou despercebido aos atuais e até mesmo ex-companheiros de equipa do internacional português. Entre os comentários, encontram-se palavras de Rochinha, Pedro Porro, Diogo Gonçalves (ex-Benfica), Matheus Nunes e Tiago Tomás.