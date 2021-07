O momento arrepiante em que Conor McGregor fraturou o tornozelo diante de Poirier

A carregar o vídeo ...

Num dos mais aguardados combates do ano, Dustin Poirier venceu a desforra definitiva com Conor McGregor, levando a melhor numa luta que gerou enorme expectativa e que acabou por ficar 'estragada' (e decidida) logo ao final do primeiro assalto, depois do irlandês ter apoiado mal o pé e o ter torcido por completo. McGregor ainda aguentou 30 segundos neste estado, enquanto se defendia no chão dos ataques do norte-americano, mas mal soou a buzina deixou logo a indicação de que não podia continuar. Era impossível fazê-lo, até porque nem se conseguia colocar em pé.