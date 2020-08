A carregar o vídeo ...

Depois de Pedrinho, eis a chegada de Gilberto, lateral-direito brasileiro que chega oriundo do Fluminense e novo reforço do Benfica para a próxima temporada. O atleta aterrou na manhã desta sexta-feira no aeroporto de Lisboa, onde não prestou quaisquer declarações aos jornalistas presentes no local.