O momento da expulsão de Sérgio Conceição: a confusão no relvado e o bater no peito à saída

Sérgio Conceição foi expulso já nos descontos da Supertaça entre Benfica e FC Porto por protestos com o árbitro Luís Godinho. O técnico recusou-se a sair e o árbitro pediu ao capitão Marcano para falar com Conceição e fazê-lo recolher ao balneário. O treinador dos dragões acedeu ao pedido e à saída bateu no peito.