O momento de Cristiano Ronaldo com criança que delicia os adeptos do Al Nassr

Cristiano Ronaldo foi protagonista momentos antes da estreia oficial pelo Al Nassr no jogo contra o Al Ettifaq, para a Liga saudita. O craque português aguardava no túnel de acesso ao relvado pelo momento de subir ao relvado quando reparou que a criança a quem dava a mão estava a olhar para si, como que incrédula pela presença, ali tão perto, de CR7. Quando se apercebeu, o craque luso olhou para baixo e sorriu. Um momento bonito, simples e cheio de ternura que foi captado pela transmissão televisiva do encontro e que tem feito as maravilhas dos adeptos do clube de Riade.