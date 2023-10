O momento de Cristiano Ronaldo com Israel Adesanya que está a ser elogiado no universo do MMA

A carregar o vídeo ...

É sabido que Cristiano Ronaldo é um fã de desportos de combate, em especial do UFC. Mas o avançado português não é apenas um adepto da modalidade. É também um profundo conhecedor de tudo o que se passa. A prova disso foi dada este sábado, à margem do combate entre Francis Ngannou e Tyson Fury, quando CR7 questionou Israel Adesanya sobre o estado de saúde do seu amigo Alex Volkanovski, na sequência da derrota brutal da semana passada perante Islam Makhachev - mas também depois da revelação de que o lutador australiano estaria a passar por um mau momento do ponto de vista mental.



Na conversa, que é de difícil compreensão pela confusão em fundo, Ronaldo parece dizer "enviei uma mensagem ao Volkanovski", ao qual Adesanya responde: "Volk? Oh, ele está bem. Ele está bem".