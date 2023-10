A carregar o vídeo ...

Bas Dost, antigo avançado do Sporting, caiu inanimado nos minutos finais do AZ Alkmaar-NEC Nijmegen, a contar para o campeonato holandês. O futebolista foi posteriormente retirado de maca do relvado e recebeu uma ovação dos adeptos presentes nas bancadas do AFAS Stadion. [Vídeo: NH Sport]