A carregar o vídeo ...

Bruno Fernandes foi uma das figuras do Manchester United no triunfo (2-0) diante do Manchester City. Contudo, o médio português esteve em destaque por outras razões. No decorrer do dérbi, o camisola 18 dos red devils 'mandou calar' Pep Guardiola junto à zona do banco dos citizens. [Vídeo: Twitter]