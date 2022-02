A carregar o vídeo ...

O Egito pode ter pode ter conseguido o apuramento para a final da CAN, mas sabe desde já que enfrentará o Senegal na final sem a presença do português Carlos Queiroz no banco de suplentes. Tudo por causa da expulsão já perto do final dos 90 minutos, numa situação na qual o treinador teve mesmo de ser controlado por um elemento da sua equipa técnica para impedir males maiores.