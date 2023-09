O momento em que colaborador do FC Porto é atingido na cara por isqueiro atirado das bancadas na Luz

A carregar o vídeo ...

Sérgio Conceição denunciou, na conferência de imprensa pós-clássico, que um elemento do departamento de análise e observação do FC Porto, no caso Carlos Pintado, havia sido atingido por um isqueiro , atirado de uma das bancadas da Luz, na roda que a equipa portista costuma fazer no final de cada jogo. O vídeo desse momento caiu nas redes sociais e percebe-se que os adeptos benfiquistas atiraram mais objectos contra a equipa azul e branca [Vídeo Porto Canal]