O momento em que Dragisa Gudelj deixou relvado de ambulância depois de sofrer paragem cardiorrespiratória

Dragisa Gudelj, irmão do ex-sportinguista Nemanja Gudelj, sofreu uma paragem cardiorrespiratória, no jogo entre Córdoba e Racing de Ferrol, da terceira divisão espanhola. Após receber assistência médica, o defesa, de 25 anos, deixou o relvado consciente e de ambulância - algo que parecia não querer -, debaixo de um enorme aplauso dos adeptos presentes no estádio. [Vídeo: Twitter Primera Federación]