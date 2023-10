O momento em que Fernando Madureira foi 'rasteirado' na Bélgica

A carregar o vídeo ...

Os adeptos do FC Porto estiveram ontem [quarta-feira] em peso na Bélgica para apoiar a equipa no duelo contra o Antuérpia, que terminou com uma goleada azul e branca por 4-1, a contar para a fase de grupos da Liga dos Campeões. Antes do encontro, os adeptos portistas juntaram-se no parque Spoor Oost, ponto de encontro obrigatório antes do início do jogo no Estádio Bosuil, e o momento ficou marcado por uma queda de Fernando Madureira. No momento em que entoava cânticos e puxava pelos adeptos, o líder da claque Super Dragões acabou por ser acidentalmente rasteirado por um fotógrafo que passava atrás de si.