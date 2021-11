A carregar o vídeo ...

O antigo jogador do Benfica Humberto Coelho esteve este sábado entre os 971 sócios do clube homenageados com os emblemas de dedicação e mérito do clube , pelos 25, 50 e 75 anos de associativismo ao mesmo. Após ser homenageado, o antigo capitão dos encarnados foi ovacionado de pé pelos sócios que marcaram presença no pavilhão da Luz. Algo que o próprio disse tê-lo deixado emocionado.