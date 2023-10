A carregar o vídeo ...

iShowSpeed conheceu pela primeira vez Bernardo Silva e Rúben Dias na gala da Bola de Ouro 2023. O YouTuber norte-americano falou com a dupla do Manchester City e disse ser... português. "Sou de Lisboa e da Madeira. Fui com 6 anos para os EUA, daí a minha pronúncia", atirou.