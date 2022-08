O momento em que João Almeida se enganou no percurso do contrarrelógio da Vuelta

A carregar o vídeo ...

O contrarrelógio individual da 10.ª etapa da Vuelta (Volta a Espanha) ficou marcado por um momento um tanto ou quanto insólito, com o português João Almeida a ser protagonista. No decorrer da prova, o ciclista da UAE Team Emirates enganou-se no caminho, tendo perdido cerca de 15 segundos com este pequeno lapso. João Almeida terminou o contrarrelógio na 15.ª posição, a 2:13 minutos do vencedor, o belga Remco Evenepoel.