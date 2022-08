A carregar o vídeo ...

Já aqui tínhamos escrito sobre uma das cenas do documentário 'All or Nothing - Arsenal', da Amazon, na qual era possível ver-se um desentendimento entre Alexandre Lacazette e Cédric Soares , e agora temos o vídeo para mostrar. E ao contrário do que se podia pensar inicialmente, a cena foi bem quente. Veja-a no vídeo acima.