O momento em que massagista português 'foge' da Guardia Civil para festejar vitória na Vuelta

O português Raúl Matias protagonizou esta quarta-feira um momento bastante insólito no final da etapa 11 da Vuelta, quando se travou de razões com um elemento da Guardia Civil, que o tentava remover da zona de meta apesar de estar acreditado para tal. Já vimos a imagem ao longe , mas agora mostramos o outro lado, com o momento em que o massagista da Cofidis se liberta dos polícias para celebrar o triunfo de Jesús Herrada e, claro, tratar do seu ciclista.