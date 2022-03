Chuva de tochas suspendeu o Portimonense-Benfica: o vídeo completo com tudo o que aconteceu

O encontro entre Portimonense e Benfica foi suspenso durante oito minutos (entre os 31 e os 39) devido ao lançamento de tochas por parte dos No Name Boys para o relvado. O minuto simboliza o número de anos que o GOA tem desde a sua fundação. O árbitro Fábio Veríssimo chegou a mandar toda a gente para os balneários, por considerar que não existiam condições para o jogo prosseguir. Os jogadores do Benfica chegaram inclusivamente a pedir aos seus adeptos para pararem com o arremesso de objetos. [Vídeo: VSports]