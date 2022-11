A carregar o vídeo ...

Rafael Leão recebeu, na noite de domingo, o prémio de melhor jogador do mês de outubro da Serie A. A entrega da distinção ao internacional português decorreu antes do início do encontro entre Milan e Fiorentina. Paolo Maldini, antigo jogador dos rossoneri, foi quem entregou o prémio ao avançado. [Vídeo: Lega Serie A]