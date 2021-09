O momento em que Ronaldo atinge steward durante o aquecimento da partida frente ao Young Boys

A carregar o vídeo ...

Durante o aquecimento da partida entre Manchester United e Young Boys para a Liga dos Campeões, Cristiano Ronaldo atingiu na cabeça, durante a marcação de um livre, uma das stewards presentes no estádio . Após o incidente, o internacional português dirigiu-se imediatamente ao local para ver se a segurança se encontrava bem, e chegou mesmo a oferecer-lhe a sua camisola no final do jogo.