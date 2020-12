O momento em que Cristiano Ronaldo é eleito Jogador do Século, o discurso e a apresentadora "cheia de frio"

A carregar o vídeo ...

Cristiano Ronaldo recebeu o prémio de Jogador do Século XXI nos Globe Soccer Awards e agradeceu a todos os clubes e seleções onde atuou, assim como à sua família. E não esqueceu a apresentadora, que estava "cheia de frio". "Espero que para o ano possamos fazer num ambiente mais quente", disse CR7, referindo-se à possibilidade de, no futuro, as pessoas poderem novamente estar juntos sem receio da Covid-19.