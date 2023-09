O momento em que Sergio Ramos subiu ao relvado do Sánchez Pizjuán para se apresentar aos adeptos do Sevilha

A carregar o vídeo ...

Dezoito anos depois, Sergio Ramos está de regresso ao Sevilha para continuar a jogar futebol. O defesa-central, de 37 anos, foi esta quarta-feira apresentado como novo jogador dos sevilhanos para a temporada 2023/24. No momento de subir ao relvado, o internacional espanhol foi aplaudido pelos milhares de adeptos que marcaram presença nas bancadas do Estádio Ramón Sánchez Pizjuán. Momento de emoção para o futebolista que estava sem clube desde que terminou contrato com os franceses do PSG. [Vídeo: Sevilha FC]