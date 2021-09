A carregar o vídeo ...

Um adepto do Sporting caiu da bancada B de Alvalade após o golo de Nuno Santos no clássico com o FC Porto e foi assistido por bombeiros, INEM e stewards - num total de 10 operacionais -, tendo sido imobilizado e retirado do recinto. O momento aconteceu após o golo de Nuno Santos, com o referido adeptos a cair de uma altura de sensivelmente cinco metros.