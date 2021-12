A carregar o vídeo ...

O dia 18 de dezembro de 2021 é aquele que nenhum fã português da NBA vai esquecer. Neemias Queta cumpriu os primeiros minutos na melhor liga de basquetebol do Mundo estreando-se com a camisola de Sacramento frente aos Memphis Grizzlies. O português entrou para os últimos segundo de jogo no segundo quarto. [Vídeo: NBC]